Серед сільгосптварин збільшується лише поголів'я свиней – Держстат

Станом на 1 січня 2021 року у порівнянні з аналогічною датою минулого року поголів'я майже всіх видів сільськогосподарських тварин зменшилося на 5,0-9,3%, кількість свиней збільшилася на 2%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 січня 2021 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило 2,90 млн голів (на 6,2% менше, ніж на 1 січня 2020 року): сільськогосподарські підприємства утримували близько 997,6 тис. голів ВРХ (на 4,9% менше), господарства населення —1,90 млн голів (на 6,9% менше). Зокрема, корів в Україні на 1 січня 2021 року налічувалося 1,69 млн голів (на 5,4% менше, ніж на 1 січня 2020 року): 421,0 тис. – у сільгосппідприємствах (на 4,0% менше) і 1,27 млн у господарствах населення (на 5,8% менше).

Свиней в Україні на вказану дату налічувалось 5,84 млн голів (на 2,0% більше, ніж на 1 січня 2020 року): 3,62 млн голів у сільськогосподарських підприємствах (на 9,7% більше) та 2,22 млн голів у господарствах населення (на 8,5% менше).

Також на 1 січня цього року в країні утримувалось 1,14 млн овець та кіз (на 5,0% менше, ніж роком раніше): 149,0 тис. голів сільськогосподарськими підприємствами (на 11,6% менше) та 994,8 тис. голів господарствами населення (на 4,0% менше).

Поголів’я свійської птиці з 1 січня 2020 року по 1 січня 2021 року зменшилося на 9,3% – до 199,89 млн голів: у сільськогосподарських підприємствах воно зменшилося на 14,7% (до 109,0 млн голів), у господарствах населення – на 2,0% (до 90,88 млн голів).

Як повідомлялося, за даними Держстату, на 1 січня 2020 року у порівнянні з 1 січня 2019 року поголів’я ВРХ в Україні зменшилось на 6,5%, зокрема корів – на 5,9%; свиней – на 4,9%; овець та кіз — на 4,8%; поголів’я свійської птиці збільшилося на 4,2%.