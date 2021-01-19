Проєкт закону щодо реформування Укроборонпрому отримав негативний висновок експертів Ради

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради дало негативний висновок на проєкт закону №3822, який запроваджує механізм реформування ДК «Укроборонпром».

Відповідний висновок до законопроєкту «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» оприлюднено на сайті Верховної Ради, передає Укрінформ.

Згідно з висновком, законопроєкт потребує доопрацювання від термінології до концептуальних положень, які можуть призвести до негативних наслідків.

«Подібне розпорядження державною власністю створює можливості для фактичної приватизації державних підприємств ОПК та утворених на їх основі товариств поза межами Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна" - стверджується, зокрема, у висновку.

Загалом, висновок складається з 12 пунктів, у яких вказується на створення спеціальних умов для Укроборонпрому та на надання безпідстаних переваг підприємствам або посадовим особам Укроборонпрому, які не узгоджуються з чинним законодаством.

«Головне управління вважає, що щодо внесеного законопроєкту доцільно отримати відповідний експертний висновок Уряду", - підсумовується в документі.

Авторами законодавчої ініціативи є члени депутатської фракції "Слуга народу", серед яких голова фракції Давид Арахамія, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін, заступник голови Комітету, голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич тощо.

Як повідомлялось, проєкт закону визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання перетворення Державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, що входять до складу Державного концерну «Укроборонпром» – у господарські товариства, управління і розпорядження їх майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави».

Як пронозують в "Укроборонпромі", законопроєкт №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності може бути ухвалений до 30 квітня 2021 року, після чого, до кінця червня 2021 року, відбудеться ліквідація Концерну, замість якго буде створено 6 холдингових компаній.

Водночас, як повідомляв Укрінформ, під час круглого столу "Трансформація ДК "Укроборонпром": перший етап реформи ОПК України та очікувані формати вітчизняного ОПК", що відбувся в грудні 2020 року, голова Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко і гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв розійшлися з прогнозами щодо термінів розгляду законопроєкту про реформування підприємств ОПК. Зокрема, голова Комітету ВР Роман Костенко вказав на принципові розбіжності у баченні функції новоствореного Мінстратегпрому в управлінні підприємствами, у тому числі концерном "Укроборонпром", що перебувають у його управлінні.

21 грудня Юрій Гусєв підписав наказ про старт корпоратизації Концерну. Таким чином, було запущено створення стратегічних груп з підготовки підприємств Укроборонпрому до цього процесу. Він зазначив, що цей наказ передує розгляду у Верховній Раді законопроєкту №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, який стане базою для трансформації і реформування Концерну