Нафта торгується різноспрямовано на тлі оптимістичних оцінок щодо попиту у Китаї

Ціна на нафту Brent підвищилася у вівторок, 19 січня, в надії на те, що державні стимули у США будуть сприяти глобальному економічному зростанню. Вартість WTI, основні торги якої не проводилися напередодні через вихідний у США, стабільна.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $55,08 за барель, що на $0,33 (0,6%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $52,33 за барель, що на $0,03 (0,06%) нижче рівня на закриття ринку у п'ятницю. У понеділок торги в США не проводилися через свято (День Мартіна Лютера Кінга).

Інвестори оптимістично оцінюють попит у Китаї, який є найбільшим світовим імпортером нафти, після даних, опублікованих у понеділок. Обсяг переробки сировини зріс на 3% до нового рекорду. Китай також виявився єдиною великою економікою у світі, що уникнула спаду в минулому році.

"Вчорашні дані з Китаю були позитивними для цін на нафту", - сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег ву CMC Markets у Сіднеї.

Інвестори чекають інавгураційної промови обраного президента США Джо Байдена в середу, в якій, як очікується, будуть представлені подробиці про заходи допомоги населенню в розмірі $1,9 трильйона.

Читайте також: Нафта дешевшає через сумніви щодо відновлення попиту

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 55,23 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 54,72 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень закриття торгів ($54,75).