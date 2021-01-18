Зеленський затвердив склад Ради з питань сприяння розвитку малого бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 18/2021 «Про персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт глави держави.

Згідно з документом, очолила Раду заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко. Секретарем призначена генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу Президента Олена Дьяченко.

Глава держави своїм указом № 582/2020 від 22 грудня 2020 року утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та представників малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.

Під час першого засідання Ради, яке відбулося наприкінці грудня в Офісі Президента, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак закликав учасників максимально швидко організувати роботу Ради, надати пропозиції щодо її персонального складу та в короткі строки підготувати рішення щодо розв'язання нагальних проблемних питань малого підприємництва. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національній раді реформ при Президентові України.

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Він наголосив, що має бути побудований ефективний діалог з підприємцями для виправлення помилок і напрацювання конструктивних рішень.