Виробництво яєць в Україні зменшилося на 3% — Держстат

За 2020 рік виробництво яєць в Україні зменшилося на 2,9% у порівнянні із 2019 роком, до 16,19 млрд штук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За 2020 рік в Україні було одержано 16,19 млрд яєць свійської птиці (на 2,9% менше, ніж за 2019 рік). У тому числі сільськогосподарські підприємства одержали 8,94 млрд яєць (на 4,5% менше), господарства населення — 7,25 млрд (на 0,9% менше).

Найбільше яєць за минулий рік одержали у Київській області – 3,47 млрд штук (на 4,7% більше, ніж за 2019 рік), на другому місці – Хмельницька (973,0 млн штук; на 5,3% менше), на третьому – Донецька (933,1 млн штук; на 4,9% більше) області.

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Найменші обсяги виробництва яєць за 2020 рік продемонстрували Луганська (70,2 млн штук; на 3,7% менше, ніж за 2019 рік), Одеська (175,1 млн штук; на 14,4% менше) та Миколаївська (201,6 млн штук; на 26,8% менше) області.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році в Україні було одержано на 3,4% більше яєць свійської птиці, ніж за 2018 рік.