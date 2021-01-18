Заборгованість із зарплати за місяць зменшилася на 18% - Мінекономіки

Заборгованість підприємств із виплати заробітної плати в Україні за місяць зменшилась майже на 700 млн грн, або на 18%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбук.

За оперативними даними Державної служби України з питань праці сума заборгованості підприємств по заробітній платі по всій Україні зменшилась із 3,8 млрд грн станом на 7 грудня 2020 року до 3,1 млрд грн станом на 11 січня 2021 року.

Зазначається, що 17 грудня 2020 року у Мінекономіки було проведено чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати, протягом якого було прийнято рішення щодо запровадження негайних заходів для скорочення цієї заборгованості на підприємствах державного сектору економіки.

Найбільший внесок у покриття заборгованості зробили Донецька (299 млн грн), Львівська (169 млн грн) та Харківська (97 млн грн) області. Найбільшим боржником все ще залишається Донецька область з показником 719 млн грн.

По Києву, яке є п’ятою адміністративною одиницею за розміром заборгованості по заробітній платі (337 млн грн), цей показник зменшився лише на 10,2 млн грн.

Левова частка (89,1%) або 623,8 млн грн погашення заборгованості з заробітної плати припадає на підприємства державної форми власності. З них, підприємства Міненерго скоротили заборгованість на 535 млн грн, підприємства Укравтодору - на 54 млн грн, та підприємства Укроборонпрому - майже на 43 млн грн, який є найбільшим боржником (587 млн грн) в розрізі центральних органів влади України.