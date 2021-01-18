В Україні сприятимуть підтримці ветеранського підприємництва на державному рівні

Міністерство у справах ветеранів спільно з Фондом «Повернись живим» сприятимуть підтримці ветеранського підприємництва на державному рівні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Щороку все більше ветеранів по усій країні пробують себе у бізнесі і започатковують власні справи. Це дуже позитивна тенденція. Водночас система підтримки ветеранів українським законодавством потребує чіткого визначення та упорядкування норм», - сказав заступник міністра у справах ветеранів Ігор Безкаравайний.

За його словами, Мінветеранів та Фонд «Повернись живим» об’єднують зусилля для відстоювання питання ветеранського підприємництва на державному рівні.

Зокрема, в рамках співпраці, заплановано дослідження щодо потреб ветеранської спільноти. Отримані дані після опрацювання з фахівцями та експертами ляжуть в основу майбутньої Стратегії державного сприяння ветеранському бізнесу.

Керівник ветеранського відділу Фонду «Повернись живим» Дмитро Лавренчук зазначив, що реабілітація ветеранів через спорт та їхнє залучення до ділової активності – неймовірно перспективний та вигідний державі напрям роботи.

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Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України та ГО «Всеукраїнська організація «Федерація Є-спорту України» домовилися про співпрацю у сфері електронного спорту.