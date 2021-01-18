SkyUp змінює час реєстрації на рейси в аеропортах України

В усіх аеропортах України реєстрація на рейси SkyUp починатиметься за 2,5 години і завершуватиметься за 45 хвилин до вильоту.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт SkyUp, посадка завершуватиметься за 20 хвилин до вильоту.

«Нововведення набирають чинності з 20 січня 2021 року. Зараз реєстрація в українських аеропортах починається за 2 години і завершується за 45 хвилин до вильоту. Посадка завершується за 15 хвилин до вильоту", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що у міжнародних аеропортах час реєстрації та посадки на рейс може відрізнятися, але лише в більшу сторону, щоб з урахуванням всіх безпекових нововведень пасажири встигали пройти обов’язкові формальні процедури перед посадкою.

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Наприклад, в аеропортах Стамбула і Дубая SkyUp починає реєстрацію за 3 години і завершує за 1 годину до вильоту.