В Україні затвердили 96% місцевих бюджетів

Станом на 18 січня 2021 року вже затверджено 1537 бюджетів, що становить 96% від їх загальної кількості (1597).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, затверджено: 22 обласні бюджети та бюджет міста Києва (не затверджено бюджети Волинської та Чернігівської областей), 108 районних бюджетів (не затверджено – 11) та 1394 бюджети територіальних громад (не затверджено – 44).

Із метою повноцінного функціонування закладів бюджетної сфери, безперервного надання ними послуг споживачам, тощо органам місцевого самоврядування необхідно вжити заходи щодо пришвидшення процесу затвердження місцевих бюджетів та подання інформації про їх затвердження до Мінфіну за допомогою ІАС «LOGICA».

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Як відомо, відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня року, що передує плановому.