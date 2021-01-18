Уряд розпочинає широке обговорення Національної економічної стратегії-2030

Кабінет Міністрів 22 січня розпочинає широке обговорення Національної економічної стратегії-2030.

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

"З 22 січня до 10 лютого у Кабінеті Міністрів проходитиме широке обговорення напрацювань Національної економічної стратегії-2030, що розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення", - йдеться у повідомленні.

Під час публічних заходів за участю представників уряду, Верховної Ради та Офісу Президента відбудеться публічне представлення ключових ідей НЕС-2030 та обговорення шляхів її імплементації.

Ключова мета заходів — за результатами обговорення розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів проект рішення уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, обговорити пріоритетні заходи у Плані дій уряду на 2021-2023 роки та перелік пріоритетних законів, що мають бути прийняті Верховною Радою України протягом наступних трьох років.

Тематика обговорення протягом запланованих зустрічей: інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність; підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності; розвиток підприємницької культури і регуляторна політика; розвиток енергетичного сектору, видобувна промисловість та ефективний захист довкілля; промисловість, транспорт та інфраструктура; міжнародна економічна політика і торгівля (Експортно-кредитне агентство); цифрова економіка та інформаційно-комп’ютерні технології; управління державною і комунальною власністю; реінтеграція тимчасово окупованих територій України; розвиток агросектору.

"Національна економічна стратегія — це головні вектори, за якими розвиватиметься економіка України у найближчі 10 років: стимули для промисловості, агросектору, видобування, IT та R&D, інфраструктури та внутрішніх перевезень, енергетичного сектору", - додають в уряді.

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Процес створення НЕС-2030 був безпрецедентно відкритим та прозорим і над документом працювали близько 400 фахівців з різних сфер — як бізнесу, так і відомих аналітичних центрів, неурядових організацій, державних органів тощо.

"Задля розроблення НЕС-2030 аналітики провели понад 500 інтерв’ю з експертами та десятки стратегічних сесій, вивчили досвід Великої Британії, Німеччини, Польщі, Австралії, арабських країн, де подібні довгострокові економічні стратегії вже успішно реалізовані. Цей документ не тільки відображає економічний потенціал держави, але й пропонує конкретні механізми для його реалізації з чіткими строками та KPI ( ключові показники ефективності. - ред.)", - наголошують в уряді.

6 листопада 2020 року Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже презентував два стратегічних документи: Аудит економіки країни RE:think та Вектори економічного розвитку, на основі яких базується Національна економічна стратегія-2030 (www.nes2030.org.ua) нагадали в уряді.