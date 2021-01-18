В Ощадбанку відсьогодні можна підключитись до газопостачання від Нафтогазу

З 18 січня відділення Ощадбанку розпочинають приймання заявок та документів від побутових споживачів на підключення газопостачання від ГК «Нафтогаз України».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

"Для цього потрібно завітати до одного з відділень Ощаду з необхідним пакетом документів: паспортом, ІПН, документом про право власності на житло та згодою співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла (шаблон заяви – на сайті gas.ua у розділі «Стати нашим клієнтом»), а також EIC-кодом (16-значним персональним газовим номером об’єкта). Співробітники Ощадбанку у відділенні допоможуть оформити заявку на приєднання", - йдеться у повідомленні.

Після опрацювання заявки клієнт протягом 5-7 робочих днів отримає інформацію від ГК «Нафтогаз України» про успішний перехід та подальші інструкції. Подати заявку може будь-який споживач, не лише клієнт Ощаду.

"Перехід до нового постачальника відбувається автоматично. Повідомляти попередню газову компанію про підключення до нового постачальника не потрібно. Щойно перехід буде завершено, клієнт отримуватиме платіжки за спожитий газ уже від нового постачальника. Замінювати труби у разі зміни постачальника не потрібно: газ доставлятиметься тією ж трубою та з використанням того самого обладнання. Газопостачання під час чи після зміни компанії у клієнта не припиняється", - зауважили в банку.

Ціни на газ для побутових споживачів від ГК «Нафтогаз України» є одними з найнижчих: у січні ціна блакитного палива від компанії в рамках тарифного плану «Місячний» становить 7,22 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Ця вартість є до 40% вигіднішою, ніж більшість пропозицій постачальників на українському ринку.

ГК «Нафтогаз України» є частиною державної Групи Нафтогаз, має гарантований ресурс газу та формує вигідні пропозиції для клієнтів. Ціни на газ у рамках базового тарифу «Місячний» зазвичай до 40% нижчі, ніж у більшості інших газозбутових компаній на ринку України.