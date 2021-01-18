Суд відкрив провадження у справі про оскарження створення Морської адміністрації

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження створення Державної служби морського та річкового транспорту України (Морської адміністрації) та призначив підготовче засідання на 18 лютого 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Профспілкової організації міста Миколаєва «Сильні разом» до Кабінету Міністрів України», - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що серед вимог позову - визнати протиправною постанову уряду, якою у 2017 році було створено Державну службу морського та річкового транспорту України (Морську адміністрацію).

На думку позивача, створення, існування та діяльність Морської адміністрації на сьогодні є незаконною.

Зазначається, що суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 18 лютого 2021 року.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 січня 2018 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація).

22 серпня 2018 року уряд ухвалив рішення про початок здійснення Державною службою морського та річкового транспорту України (Морською адміністрацією) повноважень та функцій, покладених на неї відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 року №1095.