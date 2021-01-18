Значних змін курсу долара до гривні цього тижня не очікується - експерти

Протягом найближчого тижня не очікується значних змін курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,3 грн.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми не очікуємо значних змін курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,3 грн", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. На міжбанку долар ледве помітно зріс, на інших же сегментах ринку він помірно знизився на 0,2-0,8%.

Так, із минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,28 до 28,05 грн (-0,8%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 28,14/28,16 до 28,15/28,17 (+0,04%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара у банках за тиждень знизилися з 28,13/28,38 до 28,07/28,32 (-0,2%).

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За прогнозами Reuters, курс долара за перші три місяці року знизиться з 28,4 до 27,6 грн, подолавши психологічну позначку в 28 грн. У ринку є позитивні очікування від співпраці з МВФ. У грудні 2020 року Україна прийняла антикорупційний закон, щоб підвищити свої шанси на отримання додаткових кредитів від МВФ у рамках угоди на $5 млрд.