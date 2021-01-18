Фонд гарантування виставляє на аукціон пул активів Фідобанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 січня 2021 року вчергове виставить на аукціон пул активів ПУАТ "Фідобанк" за стартовою ціною у 45,4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зазначається, що до пулу активів увійшли 34 права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб`єктами господарювання та фізичною особою, а також 350 позицій дебіторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю. Загальна сума боргу за активами у складі пулу становить 1,3 млрд грн. Раніше ці активи уже багаторазово виставлялися на продаж на аукціоні – індивідуально та в пулі, зокрема, двічі у такому ж складі пулу, але поки не були продані через відсутність покупців.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на електронному майданчику Prozorro.Продажі.

Початкова ціна лоту – 45,4 млн грн. Участь у торгах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 18 липня 2016 року за пропозицією ФГВФО прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУАТ "Фідобанк".