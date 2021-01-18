Фонд гарантування виставляє на аукціон пул активів Фідобанку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Зазначається, що до пулу активів увійшли 34 права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб`єктами господарювання та фізичною особою, а також 350 позицій дебіторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю. Загальна сума боргу за активами у складі пулу становить 1,3 млрд грн. Раніше ці активи уже багаторазово виставлялися на продаж на аукціоні – індивідуально та в пулі, зокрема, двічі у такому ж складі пулу, але поки не були продані через відсутність покупців.
Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на електронному майданчику Prozorro.Продажі.
Початкова ціна лоту – 45,4 млн грн. Участь у торгах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 18 липня 2016 року за пропозицією ФГВФО прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУАТ "Фідобанк".