Україна повністю забезпечена ліквідністю в І кварталі цього року - Шмигаль

Україна повністю забезпечена ліквідністю в січні-березні 2021 року.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Укрінформ.

"Ми ввійшли з дуже хорошим запасом ліквідності у 2021 рік, ми повністю бачимо: перший квартал забезпечений і валютою, і гривнею на казначейському рахунку", - сказав Шмигаль.

При цьому він визнав, що наприкінці 2020 року Україна зіткнулася з дефіцитом ліквідності, і для вирішення питання було створено графік залучення коштів, щодня проводилися наради.

"Ми дуже спокійно очікуємо завершення роботи місії та переговорів з МВФ щодо траншу. Стосовно міфу про те, що ставки на ОВДП зросли, хочу сказати, що в передостанній тиждень року ми залучили на одному з аукціонів 51 млрд грн за один день, зокрема й валютні запозичення, і вони були найдешевшими за всю історію валютних міжнародних запозичень - 6,2% річних за п'ять років", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, Виконавча рада МВФ 9 червня минулого року затвердила нову програму фінансування Stand-By на 18 місяців. Перший транш був виділений одразу в розмірі 2,1 млрд дол. Решту Україна має отримати чотирма наступними траншами, якщо виконає умови домовленості.

У листопаді директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва і Президент України Володимир Зеленський обговорили по телефону рівень взаємодії та порядок виконання програми МВФ. У грудні місія Фонду розпочала віртуальний перегляд програми.