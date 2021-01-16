У Загребі відкрили інформаційно-аналітичний центр Торгової палати України

У Загребі відкрили інформаційно-аналітичний центр Торгової палати України

Укрінформ
Інформаційно-аналітичний центр Українського національного комітету Міжнародної торгової палати відкрили 15 січня у Загребі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Республіці Хорватія.

«Інформаційно-аналітичний центр фокусуватиметься на наданні всебічної підтримки розширенню торговельної та інвестиційної співпраці ділових кіл обох країн", - йдеться у повідомленні.

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Важливість інформаційно-аналітичної підтримки бізнесу для розвитку економічного співробітництва між Україною та Хорватією відзначили у своїх виступах посол України Василь Кирилич, генеральний секретар ICC Ukraine Дарія Заболотня (онлайн із Києва) та генеральний секретар Хорватської економічної палати та ICC Croatia Маріна Рожич.

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