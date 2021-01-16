У 2020 році споживання електроенергії скоротилося на 2% – Укренерго

За оперативними даними ПрАТ «НЕК «Укренерго», споживання електроенергії в об’єднаній енергосистемі України за 2020 рік становило 117,7 млрд кВт-год., що на 2,1% менше, ніж за 2019 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Основними чинниками зниження споживання електроенергії, за висновками фахівців Укренерго, стали введенні карантинні заходи для протидії поширення COVID-19.

«Це також позначилося на незначному перерозподілі структури споживання між групами споживачів, зокрема в сторону зростання у населення, та у сторону зниження – відчутно у транспорті, промисловості, а також у комунальних та непромислових споживачів", - пояснили в компанії.

Споживання електроенергії у промисловості за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком знизилося на 3,8%. Зокрема, машинобудівна галузь скоротила використання електроенергії на 14,7%, транспорт – на 13,4%, комунальні підприємства – на 5,9%, металургія – на 5,5%.

А найбільше зростання електроспоживання у порівнянні з минулим роком продемонстрували хімічна та нафтохімічна промисловість (+10,6%), виробництво будівельних матеріалів (+3%) та сільське господарство (+2,8%). Населення за минулий рік збільшило споживання на 3,4%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік в Україні було вироблено 151,3 млрд кВт-год. електроенергії, на 4,9% менше, ніж за 2018 рік.