Розвиток біоенергетики потребує створення законодавчої бази - Держенергоефективності

Т. в. о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура, заступник голови Юрій Шафаренко та голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха актуалізували напрацьовані ініціативи для розвитку біоенергетики.

Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, передає Укрінформ.

«Біоенергетика є одним зі стратегічних напрямів для заміщення природного газу, зниження імпортозалежності та зміцнення економіки нашої держави. Зважаючи на значний потенціал та наявні ресурси, ми спільно з Міненерго та БАУ розробили цілий пакет законопроєктів для активізації української біоенергетики. Важливо консолідувати зусилля разом із усіма зацікавленими сторонами для їхнього швидшого прийняття", - наголосив Гура.

Держенергоефективності підкреслює, що для розвитку біоенергетики в Україні має бути прийнято п'ять ключових законопроєктів.

1. Законопроєкт щодо впровадження системи електронної торгівлі твердим біопаливом дасть змогу знизити та вирівняти ціни на біопаливо, підвищити його якість та забезпечити стабільне постачання сировини для твердопаливних котелень та біоТЕЦ.

2. Законопроєкт щодо стимулювання вирощування енергокультур має на меті покращити умови та усунути існуючі бар’єри для вирощування енергорослин.

3. Законопроєкт щодо звільнення біопалива від податку на викиди вуглецю знизить податкове навантаження для об’єктів біоенергетики з метою покращення їхньої інвестиційної привабливості.

4. Законопроєкт щодо розвитку ринку рідких біопалив (реєстр. № 3356-д від 5 листопада 2020 року) передбачає введення обов’язкової частки рідких біопалив на транспорті та критеріїв сталості для біопалива.

5. Законопроєкт щодо запровадження механізму торгівлі біометаном та введення гарантій походження біометану, у разі усхвалення, дасть змогу замістити близько 8 млрд кубометрів на рік. Крім того, після прийняття законопроєкту Україна зможе експортувати біометан в ЄС.

«Прийняття озвучених законодавчих ініціатив дозволить Україні замістити дорогий газ, імпорт якого у 2019 році склав 14 млрд кубометрів власним біопаливом, загальний потенціал якого складає понад 37 млрд кубометрів газу в рік", - зазначили в агентстві.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міненерго, біоенергетика станом на початок червня 2020 року працювала сумарною потужністю 182 МВт, тоді як Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року передбачалося ввести в експлуатацію на 80% більше - 950 МВт.