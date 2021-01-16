ВАКС почне розгляд справи по суті щодо збитків Бердянській філії АМПУ 25 січня

Виший антикорсуд призначив справу щодо завдання 2, 5 млн гривень збитків Бердянській філії АМПУ до розгляду по суті на 25 січня.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба САП, передає Укрінформ.

«За результатами підготовчого розгляду колегія суддів Вищого антикорупційного суду призначила до розгляду по суті справу стосовно начальника Бердянської філії ДП АМПУ та колишньої керівниці комерційної компанії, обвинувачених у зловживанні службовим становищем, що завдало 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії ДП «Адміністрація морських портів України», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на засіданні, яке відбулось 15 січня 2021 року, судді розглянули та відмовили у задоволенні ще одного клопотання сторони захисту про повернення обвинувального акту прокурору.

Після цього судді ВАКС ухвалили рішення про призначення справи до розгляду по суті на 25 січня 2021 року.

У САП зауважили, що підготовчий розгляд цієї справи тривав з серпня 2020 року.

У відомстві нагадали, що у рамках досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2018-2019 років ці особи організували схему, за якою держпідприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично не поставлене обладнання.