«Зоря»-«Машпроєкт» співпрацюватиме з казахстанськими компаніями
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівник пресслужби ДП «Зоря»-«Машпроєкт» Єлизавета Бєльчик.
«З візитом на держпідприємстві «Зоря»-«Машпроєкт» перебувала делегація Республіки Казахстан за участю генерального директора Західно-Казахстанської Машинобудівної Компанії Азамата Бітуріна та гендиректора інвестиційної компанії «Гідромаш-Оріон» Даурена Сисенова. В ході зустрічі сторони домовились про співпрацю над проєктом модернізації «Уральської газотурбінної електростанції. Зокрема, планується збільшити потужність діючої ГТЕС майже вдвічі», - йдеться у повідомленні.
Крім того, учасники зустрічі зійшлися на тому, що створюватимуть на території Казахстану спільний мультивендорний сервісний центр.
Також казахські партнери оглянули виробничі площі ДП «Зоря»-«Машпроект», побували у випробувальному цеху, поспілкувалися з провідними фахівцями.
Як повідомлялося, протягом 2021 року «Зоря»-«Машпроєкт» запровадить у серійне виробництво газотурбінних двигунів нові марки жароміцних сплавів. Завдяки цьому, ресурс двигунів буде подовжено у 1,5 рази.
ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроєкт» - відомий в світі розробник і виробник газових турбін та газотурбінних установок морського і загальнопромислового застосування. Частка експорту у загальному обсязі поставок складає 90%.