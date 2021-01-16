«Зоря»-«Машпроєкт» співпрацюватиме з казахстанськими компаніями

Миколаївське ДП «Зоря»-«Машпроєкт», Західно-Казахстанська Машинобудівна Компанія та інвестиційна компанія «Гідромаш-Оріон» домовились про співпрацю у роботі над модернізацією «Уральської газотурбінної електростанції».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівник пресслужби ДП «Зоря»-«Машпроєкт» Єлизавета Бєльчик.

«З візитом на держпідприємстві «Зоря»-«Машпроєкт» перебувала делегація Республіки Казахстан за участю генерального директора Західно-Казахстанської Машинобудівної Компанії Азамата Бітуріна та гендиректора інвестиційної компанії «Гідромаш-Оріон» Даурена Сисенова. В ході зустрічі сторони домовились про співпрацю над проєктом модернізації «Уральської газотурбінної електростанції. Зокрема, планується збільшити потужність діючої ГТЕС майже вдвічі», - йдеться у повідомленні.

Крім того, учасники зустрічі зійшлися на тому, що створюватимуть на території Казахстану спільний мультивендорний сервісний центр.

Також казахські партнери оглянули виробничі площі ДП «Зоря»-«Машпроект», побували у випробувальному цеху, поспілкувалися з провідними фахівцями.

Як повідомлялося, протягом 2021 року «Зоря»-«Машпроєкт» запровадить у серійне виробництво газотурбінних двигунів нові марки жароміцних сплавів. Завдяки цьому, ресурс двигунів буде подовжено у 1,5 рази.

ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроєкт» - відомий в світі розробник і виробник газових турбін та газотурбінних установок морського і загальнопромислового застосування. Частка експорту у загальному обсязі поставок складає 90%.