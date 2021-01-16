Україна за рік експортувала понад 27 мільйонів тонн зерна
Як передає Укрінформ, про це на підставі даних Держмитслужби повідомила пресслужба Мінекономіки.
Зокрема, на зовнішні ринки поставлено 12,6 млн тонн пшениці; 3,9 млн тонн ячменю; 1,7 тис. тонн жита; 10,3 млн тонн кукурудзи. Також за вказаний період експортовано 81,5 тис. тонн борошна у перерахунку на зерно.
«Міністерство здійснює регулярний моніторинг ринку зерна та на постійній основі інформує про поточний експорт операторів ринку. У поточному 2020/2021 маркетинговому році вже експортовано 12,6 млн тонн пшениці. Це повністю відповідає запланованій динаміці, яку ми з профільними асоціаціями узгодили, підписавши відповідний додаток до Меморандуму про взаєморозуміння на ринку зерна», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні у 2020 році було зібрано 65,4 млн тонн зернових та зернобобових із площі 15,3 млн га. За даними Держстату, у 2019 році врожай зернових та зернобобових в Україні становив 75,1 млн тонн, у 2018 році – 70,1 млн тонн.