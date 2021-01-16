Україна за рік експортувала понад 27 мільйонів тонн зерна

З початку 2020/2021 маркетингового року (з 1 липня 2020 року) і по 15 січня 2021 року Україна експортувала 27,2 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це на підставі даних Держмитслужби повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, на зовнішні ринки поставлено 12,6 млн тонн пшениці; 3,9 млн тонн ячменю; 1,7 тис. тонн жита; 10,3 млн тонн кукурудзи. Також за вказаний період експортовано 81,5 тис. тонн борошна у перерахунку на зерно.

«Міністерство здійснює регулярний моніторинг ринку зерна та на постійній основі інформує про поточний експорт операторів ринку. У поточному 2020/2021 маркетинговому році вже експортовано 12,6 млн тонн пшениці. Це повністю відповідає запланованій динаміці, яку ми з профільними асоціаціями узгодили, підписавши відповідний додаток до Меморандуму про взаєморозуміння на ринку зерна», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні у 2020 році було зібрано 65,4 млн тонн зернових та зернобобових із площі 15,3 млн га. За даними Держстату, у 2019 році врожай зернових та зернобобових в Україні становив 75,1 млн тонн, у 2018 році – 70,1 млн тонн.