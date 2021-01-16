Днопоглиблення торік виконали біля двох морпортів та у водосховищах Дніпра - АМПУ

Днопоглиблювальні роботи протягом 2020 року виконали в акваторіях Білгород-Дністровського морського порту та морського порту "Чорноморськ", а також на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах Дніпра.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

"Протягом 2020 року днопоглиблення виконувалось в акваторіях Білгород-Дністровського морського порту та морського порту "Чорноморськ", а також на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах р. Дніпро", - йдеться у повідомленні.

За інформацією апарату управління ДП "Адміністрація морських портів України", філія "Днопоглиблювальний флот" виконала річний план з днопоглиблення та досягла у 2020 році рівня 1,1 млн куб. м.

На 2021 рік заплановано виконання робіт на річкових внутрішніх водних шляхах та в акваторіях морських портів.