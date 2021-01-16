Дипломати допомагають українським кондитерам вийти на ринки країн Затоки та АСЕАН

Українські дипломати налагоджують контакти вітчизняних кондитерів з імпортерами та дистриб’юторами харчової продукції в регіонах Затоки та АСЕАН для розширення географії експорту.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час координаційної онлайн-зустрічі представників посольств України в країнах Затоки та Південно-Східної Азії, USAID та українських експортерів солодощів під головуванням заступника міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитра Сеніка.

Зазначається, що зустріч проходила в рамках ініціативи VTrade Confectionery Foods, яку реалізує галузева асоціація «Укркондпром» за фінансової підтримки USAID. Вона має на меті допомогти українським виробникам розширити географію експорту попри обмеження, які накладає пандемія Covid-19.

"Українські дипломати познайомили кондитерів із місцевими торговельними експертами, які допоможуть експортерам українських солодощів провести переговори з імпортерами та дистриб’юторами харчової продукції в регіонах Затоки та АСЕАН. Сторони також домовилися про проведення серії брифінгів для українських виробників кондитерської продукції, присвячених особливостям виходу на іноземні ринки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Кувейт вивчає можливість імпорту та налагодження виробництва в Україні власних солодощів

Як повідомляв Укрінформ, Кувейт вивчає можливість постачання в нашу державу власних солодощів та їх виробництва на території нашої країни.