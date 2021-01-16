За 2020 рік до місцевих бюджетів надійшло 93 мільйони транспортного податку

У 2020 році до місцевих бюджетів фізичними особами сплачено 93,3 млн грн транспортного податку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

«Протягом січня-грудня 2020 року фізичними особами – платниками транспортного податку до місцевих бюджетів сплачено 93,3 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

ДПС здійснює адміністрування податку на майно, яке придбавається громадянами, зокрема це стосується елітних транспортних засобів. Протягом 2020 року 843 громадянина придбали 855 легкових автомобілів 2020 року випуску, середньоринкова вартість яких становить перевищує 1,77 млн грн за одиницю, у тому числі 151 транспортний засіб вартістю понад 3 млн грн за одиницю.

Державна податкова служба у межах виконання функцій з реалізації податкової політики ініціює перед Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства питання розширення бази оподаткування транспортним податком. Проте такі моделі авто як Mclaren 720 S, 570 S, 540 C, орієнтовною вартістю понад 200 тис. дол. кожна, на офіційному вебсайті Мінекономіки у 2020 році відсутні, а тому не були об’єктами оподаткування.

Як повідомлялося, чинна редакція Податкового кодексу України передбачає, що транспортний податок сплачують власники авто віком до п’яти років включно, середньоринкова вартість яких становить не менше 375 розмірів мінімальних заробітних плат.