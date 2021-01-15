НБУ на аукціоні продав усі виставлені для продажу набори пам’ятних монет «Енеїда»

Національний банк під час аукціону продав усі виставлені для продажу набори пам’ятних монет «Енеїда» та отримав 626 тис грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Під час електронного біржового аукціону із продажу наборів із дев’яти срібних пам’ятних монет «Енеїда» у футлярі Національний банк України реалізував усю запропоновану продукцію.

Учасники аукціону (фізичні та юридичні особи) придбали усі 20 таких наборів на загальну суму понад 626 тисяч гривень.

Аукціон відбувся 14 січня 2021 року на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".