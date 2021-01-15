В Україні шукатимуть шляхи, як забезпечити фіксовану ціну на газ - Герус

Влада разом із Нафтогазом та іншими постачальниками працюватиме над тим, щоб запропонувати фіксовану ціну газу для населення і після закінчення опалювального сезону.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу", про це заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Голова комітету зауважив, що у подальшому державна компанія «Нафтогаз» та інші постачальники газу разом із владою шукатимуть шляхи, як запропонувати українцям фіксовану ціну", - йдеться у повідомленні.

За словами Геруса, попри те, що ринкова ціна на енергоресурси в Європі зростає, українські споживачі цього не відчують.

«Влада робить все, аби люди спокійно пройшли цю холодну зиму. Саме тому уряд і запровадив тимчасове державне регулювання цін на газ. Відтепер у більшості областей ціна за кубометр знизиться з 9,99 до 6,99 гривні. Так, наприклад, на сьогодні в нас тільки в Кіровоградській області ціна газу 7,2 гривні. І це при тому, що його ринкова ціна на лютий могла зрости до 11-12 гривень. Тож влада не лише не допустила зростання тарифів, а й зменшила їх», – зауважив депутат.

Він додав, що в результаті вартість платіжок зменшиться на 25-30%, що є економією приблизно 500-800 гривень щомісяця.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціював запровадження держрегулювання ціни на газ для побутових споживачів.

На засіданні Кабміну 13 січня очільник уряду запропонував запровадити для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період до завершення карантинних обмежень або поточного опалювального сезону - 6,99 грн за кубометр. Пропозиція має бути оформлена в урядовій постанові.