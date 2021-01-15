Україна торік збільшила експорт жирів на 22%

Україна у 2020 році збільшила експорт жирів рослинного та тваринного походження на 22% і залишилася експортером №1 соняшникової олії до Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбук.

«Щодо жирів рослинного та тваринного походження, - Україна збільшила експорт цієї продукції на 22%. Такого росту вдалося досягнути, в першу чергу, завдяки росту виробництва соняшнику, його внутрішньої переробки та збільшення обсягів продажів олії до країн Азії. Також Україна залишається №1 експортером соняшникової олії до ЄС», - йдеться у повідомленні.

Відмічається, що експорт агропродукції, не зважаючи на складний 2020 рік, залишається найбільш стабільним в Україні. Головними продуктами експорту є: зернові культури; жири та олії тваринного або рослинного походження; насіння і плоди олійних рослин; залишки і відходи харчової промисловості; м’ясо та їстівні субпродукти.

Так зернові культури залишаються основною групою товарів в аграрному експорті, попри незначне зменшення обсягів продажу - на 2% порівняно до 2019 року. Зокрема це пов’язано зі зниженням врожаю через посуху в центральних та південних областях України.

Втім, експорт насіння олійних у 2020 році скоротився на 28% порівняно до 2019 року через зменшення виробництва сої та ріпаку. Екпорт залишків і відходів харчової промисловості зріс на 6%. М’ясо та їстівні субпродукти зменшилися на 8%, зокрема через карантинні обмеження з боку ЄС на м’ясо птиці.