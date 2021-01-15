Переробка винограду в Україні зменшилась на 39% — Держстат

За 2020 рік в Україні переробили на виноматеріали 75,98 тис. тонн винограду, на 38,8% менше, ніж за 2019 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У минулому році в Україні переробили 75,98 тис. тонн винограду (на 38,8% менше, ніж у 2019 році), з яких було вироблено 5,68 млн декалітрів виноматеріалів (на 42,5% менше).

Зокрема, для виготовлення шампанських та ігристих вин було вироблено 1,36 млн декалітрів виноматеріалів (на 28,2% менше, ніж у 2019 році), для виготовлення коньяку — 230,8 тис. декалітрів (у 10,6 раза менше), для виготовлення столових вин — 3,59 млн декалітрів (на 29,5% менше), для виготовлення кріплених вин — 464,8 тис. декалітрів (на 49,1% більше).

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Держстату, у 2019 році в Україні переробили 124,2 тис. тонн винограду (на 54,7% менше, ніж у 2018 році), з яких було вироблено близько 9,9 млн декалітрів виноматеріалів (на 50,0% менше).