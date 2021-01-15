МВФ співпрацюватиме з Мінфіном у сфері управління фіскальними ризиками

Експерти Міжнародного валютного фонду домовились продовжувати співпрацю з Міністерством фінансів у сфері розбудови системи управління фіскальними ризиками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У Міністерстві фінансів з 30 листопада по 15 грудня 2020 року працювала технічна місія МВФ з питань управління фіскальними ризиками та управління гарантіями. Основним завданням місії було оцінка результатів роботи Мінфіну за вказаними напрямами та проведення зустрічей з основними стейкхолдерами. Під час роботи місії відбулись зустрічі з представниками Мінекономіки, Міненерго, НБУ, ФДМУ та інших відомств, на яких обговорювались питання впливу на державний бюджет фіскальних ризиків у відповідних сферах діяльності.

Також відбулись зустрічі з представниками семи державних компаній, зокрема НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця», ДП «НАЕК «Енергоатом», НЕК «Укренерго». Темами цих зустрічей були результати діяльності компаній у поточному році, проблеми та ризики, які можуть вплинути на показники державного бюджету, вжиття своєчасних заходів з мінімізації таких ризиків, а також перспективи розвитку державних компаній.

За підсумками зустрічей експерти місії МВФ відзначили виразний прогрес Міністерства фінансів у розбудові системи управління фіскальними ризиками в Україні та висловили готовність у подальшому надавати технічну підтримку Мінфіну, зокрема з питань підготовки інформації про фіскальні ризики для її включення до складу бюджетної документації, проведення стрес-тестування діяльності суб’єктів господарювання, оцінки фіскальних ризиків при наданні державних гарантій та підготовки рекомендацій щодо мінімізації фіскальних ризиків.

За результатами підсумкової зустрічі представників місії з Міністром фінансів України Сергієм Марченко, яка відбулась 14 січня 2021 року, досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці у сфері управління фіскальними ризиками в Україні.