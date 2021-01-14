ФДМУ виставив на приватизаційний аукціон «Укрзахідвуглебуд»

Фонд державного майна 25 січня 2021 року проведе аукціон з приватизації ПрАТ «Укрзахідвуглебуд».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

«25 січня 2021 року відбудеться прозорий онлайн-аукціон з приватизації ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» – єдиного в Україні підприємства, яке займається будівництвом шахт», - йдеться в повідомленні.

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» розташоване в місті Червоноград Львівської області і зараз виступає генпідрядником по будівництву шахти №10 «Нововолинська».

Крім основного виду діяльності, підприємство спеціалізується на веденні робіт по будівництву та ремонту об’єктів і комунікацій промислового, житлового та іншого призначення, будівництві та ремонті доріг, наданні транспортних послуг.

Підприємство володіє 15 726,8 м² будівель та споруд, що розташовані на земельних участках площею 8,99 га як у Червонограді, так і в м. Шацьк, Волинської області, для обслуговування бази відпочинку.

Стартова ціна становить 11,15 млн грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 24 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна планує у 2021 році знайти ефективних власників для понад 500 об’єктів.