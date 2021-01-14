Нафтогаз торік надав Газпрому послуг з організації транзиту на $2,1 мільярда

НАК "Нафтогаз України" надала ПАТ "Газпром" у 2020 році послуги з організації транспортування газу на 2,11 млрд дол.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

"За 2020 рік Газпром повністю оплатив річні потужності української газотранспортної системи для транспортування газу. Відповідно до угоди між Нафтогазом та Газпромом, вартість бронювання 65 млрд кубометрів річних потужностей — 2,1 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у четвертому кварталі 2020 року Нафтогаз додатково надав Газпрому послуги з використання української ГТС, за які отримує понад 30 млн дол.

"Загальний обсяг транспортування російського газу у 2020 році склав 55,8 млрд куб. метрів", - додали в Нафтогазі.

Як повідомлялося, відповідно до угоди про транзит між Україною та РФ, Нафтогаз є компанією - організатором транспортування газу і на замовлення Газпрому бронює у ТОВ "Оператор ГТС України" необхідні потужності ГТС.

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Угода передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році — 65 млрд кубометрів, у 2021-2024 роках — по 40 млрд кубометрів щорічно. Мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу Газпрому за п’ять років перевищить 7,1 млрд дол. Також Газпром може замовляти і оплачувати додаткові потужності.