Цьогоріч ФДМУ планує продати понад 500 об'єктів

Цьогоріч ФДМУ планує продати понад 500 об'єктів

Укрінформ
Фонд державного майна планує у 2021 році знайти ефективних власників для більш як 500 об’єктів. 

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

"У 2021 році ми маємо амбітний план – знайти ефективних власників для понад 500 об’єктів", - заявив Сенниченко.

Він нагадав, що у 2020 році завдяки прозорим та ефективним процедурам приватизації Фонду вдалося залучити до державного бюджету 3 млрд грн – це у 6 разів більше, ніж у 2019 році.

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Як повідомляв Укрінформ, у Фонді держмайна сподіваються, що першим об’єктом великої приватизації у 2021 році може стати АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

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