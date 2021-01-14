Ощадбанк проводитиме розрахунки з погашення боргів на оптовому ринку електроенергії

ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) визначено уповноваженим банком для проведення розрахунків з погашення заборгованості ДП «Енергоринок».

Постанову про визначення уповноваженого банку було ухвалено на засіданні Кабміну 13 січня, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту документа, потреба у визначенні уповноваженого банку виникла у зв'язку з набранням чинності 16 липня 2020 року Законом України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії".

Закон спрямований на впровадження комплексу заходів щодо врегулювання кредиторської та дебіторської заборгованості, яка утворилася станом на 1 липня 2019 року (дебіторська заборгованість ДП «Енергоринок» – 33,1 млрд грн, кредиторська – 27,8 млрд грн), а також припинення діяльності цього держпідприємства.

Водночас, згідно із законом, обслуговувати поточні рахунки і додаткові поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників процедури погашення боргу має уповноважений банк з не менш як 75% часткою держави.

Ощадбанк ще у лютому 2019 року був визначений уповноваженим банком, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання на ринку електричної енергії. На сьогодні Ощадбанк забезпечує банківське обслуговування розрахунків за електрренергію, куплену-продану на ринку "на добу вперед" та на внутрішньому ринку із використанням рахунків умовного зберігання і поточних рахунків зі спеціальним режимом.

Згідно із законом, кредиторська або дебіторська заборгованість ДП "Енергоринок", що залишилася після проведення процедури погашення заборгованості, списується учасниками, після чого Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо припинення цього держпідприємства.