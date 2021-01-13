Уряд удосконалив законодавство у сфері насінництва та розсадництва

На засіданні 13 січня уряд схвалив законопроєкт, спрямований на імплементацію законодавства ЄС у насінництві та розсадництві та спрощення ведення підприємництва у цих сферах.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Гармонізація національного законодавства з правом ЄС сприятиме виробництву в Україні високоякісного садивного матеріалу, який відповідає сучасним міжнародним вимогам. Це дозволить українським виробникам підвищити свою конкурентоспроможність та зміцнити позицію України на світовому ринку», - прокоментував схвалення законопроєкту міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Документ розроблено Мінекономіки у співпраці з галузевими науково-дослідними установами та профільними асоціації з метою удосконалення законодавчої бази у сфері насінництва та розсадництва. Так, законопроєкт передбачає запровадити категорії садивного матеріалу (плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю); спростити процедуру сертифікації садивного матеріалу; спростити ввезення та використання садивного матеріалу сортів, зареєстрованих у інших країнах; удосконалення ведення окремих реєстрів у галузі насінництва та розсадництва.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів погодив законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері насінництва та розсадництва, а також у сфері додержання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин». Документ, зокрема пропонує накладати штрафи на порушників законодавства у сфері насінництва та розсадництва.