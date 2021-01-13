Торік 65% імпорту електроенергії в Україну припало на словацький напрямок

У 2020 році найбільша частка імпорту припала на Словаччину - за цим напрямком в Україну надійшло 1,47 млрд кВт-год., або 64,5% від загального обсягу електроенергії.

Про це повідомляє ПрАТ "НЕК "Укренерго", передає Укрінформ.

"За 2020 рік найбільше імпортували з Словаччини – 1 473,8 млн кВт-год. (64,5% від загального обсягу) та Угорщини – 516 млн кВт-год. (22,6%). З Румунії становив 89,4 млн кВт-год. (3,9%)", - йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії з Росії в 2020 році становив 53,4 млн кВт-год. (2,3%), а з Білорусі – 82,8 млн кВт-год. (6,7%), він здійснювався до середини квітня. З 12 квітня до 31 грудня 2020 року пропускну спроможність за напрямками Білорусь - Україна та Росія - Україна було обмежено до 0 МВт, зазначили в Укренерго.

Сумарний обсяг імпорту електроенергії протягом 2020 року становив 2,28 млрд кВт-год. - це в 2,1 раза менше, ніж експорт за минулий рік.

Експорт електроенергії у 2020 році дорівнював 4,75 млрд кВт-год. Зокрема, в торговій зоні ОЕС України (Польща, Білорусь, Росія та Молдова) експорт більший за імпорт в 8,4 раза - 1,734 млрд кВт-год. проти 205,7 млн кВт-год., а в "Острові Бурштинської ТЕС" (Угорщина, Словаччина та Румунія) в 1,45 раза - 3,02 млрд кВт-год. та 2,08 млрд кВт-год. відповідно.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна з січня 2021 року відновила імпорт електроенергії в торгову зону ОЕС України. В Укренерго пояснили це тим, що, відповідно до закону, положення постанови НКРЕКП, якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю, стосувалися лише 2020 року.