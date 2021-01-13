Фонд гарантування виставить на аукціоні активи Фідобанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує провести 19 січня 2021 року аукціон з продажу пулу активів ПУАТ «Фідобанк» за стартовий ціною у 8,75 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на електронному майданчику Prozorro.Продажі.

До пулу активів увійшли майже 500 прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, а саме: 7 кредитів, забезпечених транспортними засобами, 220 кредитів із іншою заставою та 267 беззаставних кредитів.

Також у складі пулу – 21815 позицій дебіторської заборгованості. Загальна сума боргу за активами, які будуть виставлені на аукціон, складає 360,15 млн грн.

Раніше ці активи уже багаторазово виставлялися на продаж, як індивідуально, так і у складі пулів, але поки не були продані через відсутність бажаючих їх купити.

Початкова ціна лоту – 8,75 млн грн.

Участь у торгах можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 18 липня 2016 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУАТ "Фідобанк".