Інфляція у грудні 2020 становила 5%

У грудні 2020 року споживча інфляція прискорилася до 5% у річному вимірі, що відповідає цілям грошово-кредитної (монетарної) політики Національного банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Упродовж року інфляція переважно перебувала нижче цільового діапазону у 5% ± 1 в. п, який був визначений Основними засадами грошово-кредитної політики Нацбанку на 2020 рік та середньострокову перспективу. За підсумками року вона сягнула центральної точки цільового діапазону.

Низькі темпи зростання цін зумовлювалися негативним впливом пандемії коронавірусу та карантинних обмежень на економічну активність та споживання. Падіння світових цін на енергоносії у першій половині 2020 року, а також зниження попиту на непершочергові товари і послуги, підкреслюють в НБУ, підтримували низький рівень інфляції. Послаблення гривні позначалося на споживчих цінах з певним часовим лагом. З огляду на суттєве послаблення інфляційного тиску та скорочення ділової активності упродовж першої половини року, Національний банк пом’якшував монетарну політику, щоб сприяти відновленню економіки і водночас повернути інфляцію до цілі.

У грудні, зазначають фахівці Нацбанку, відновлення світової економіки, подальше збільшення внутрішнього споживчого попиту та зростання цін на енергоносії та окремі продукти харчування формували проінфляційний тиск. Водночас інфляцію й надалі стримувало звуження попиту з боку населення на окремі послуги та непродовольчі товари.

Ціни на оброблені продовольчі товари за рік зросли на 5,2%. Низький врожай соняшнику та збільшення експортних цін зумовлювали подорожчання соняшникової олії в грудні. Це також позначилося на вартості майонезу, маргарину та спредів. Зростання виробничих витрат призвело до подорожчання м’ясних, окремих молочних продуктів та борошняних виробів. Унаслідок активнішого споживання та послаблення гривні (у річному вимірі) зросли ціни на рис та продукти з риби.

Ціни на сирі продукти харчування зросли у грудні на 4,1% у річному вимірі. Зокрема, через скорочення виробництва та збільшення виробничих витрат пришвидшилося зростання цін на яйця та молоко та скоротилося падіння цін на курятину. Продовжили дорожчати цукор та борошно на тлі гіршого врожаю та підвищення світових цін на буряк та пшеницю. Також уповільнилося падіння цін на овочі, насамперед борщового набору, через скорочення пропозиції. Крім того, у грудні дещо прискорилося зростання цін на фрукти, передусім через подорожчання бананів та ківі.

Непродовольчі товари загалом за рік подорожчали на 1,6%. У грудні ціни на них зростали насамперед через послаблення гривні та значний споживчий попит. Зокрема, тривало подорожчання побутової техніки, фармацевтичної продукції та автомобілів. Крім того, сповільнилося зниження цін на електроніку.

Натомість темпи падіння цін на одяг та взуття поглибилися. Це може пояснюватися слабшим попитом з боку населення через можливості дистанційної роботи та навчання, ціновою політикою рітейлерів напередодні запровадження карантинних обмежень у січні 2021 року, а також здешевленням цін на тканини в світі через зниження попиту.

Вартість послуг за підсумками року зросла на 6,9%, незначно прискорившись. З одного боку, збільшилася вартість туристичних послуг, оренди житла та водійських курсів на тлі зростання попиту та виробничих витрат. З іншого боку, завершення карантину вихідного дня сприяло сповільненню зростання вартості послуг готелів, салонів краси та кінотеатрів.

Зростання адміністративно регульованих цін за підсумками року становило 9,9%. У грудні вони продовжили прискорюватися. Зокрема, швидше дорожчав природний газ, що призвело до зменшення темпів падіння цін на гарячу воду та опалення. Водночас ціни на алкогольні напої зрівнялися з минулорічними, оскільки у 2020 році акцизи та мінімальні роздрібні ціни для них не підвищувалися.

Паливо за рік подешевшало на 10,5%. Утім, у грудні темпи падіння цін на паливо в річному вимірі продовжували скорочуватись. Це пояснюється підвищенням світових цін на нафту та збереженням суттєвого попиту з боку населення через перевагу використання автомобілів перед громадським транспортом в умовах пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у грудні 2020 року проти листопада 2020 року збільшилися на 0,9%; проти грудня 2019 року вони зросли на 5,0%. Загалом за 2020 рік ціни на споживчому ринку зросли на 2,7% у порівнянні із 2019 роком.

Серед споживчих товарів та послуг у грудні 2020 року порівняно із груднем 2019 року найбільше подорожчали природний газ (на 56,3%), цукор (на 47,7%) та яйця (на 30,0%). Максимально подешевшали з грудня 2019 року по грудень 2020 року овочі (на 12,1%), паливо і мастила (на 10,5%) та взуття (на 7,5%).