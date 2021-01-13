Програмою доступних кредитів вже може користуватися й середній бізнес – Петрашко

Державною програмою «5-7-9%» з 2021 року може користуватися і середній бізнес.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі каналу «Прямий”, повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

«Ми практично пішли ще й в середній бізнес. Ми ввели градальну систему: для більших підприємств – менший відсоток, для менших підприємств – трохи більший відсоток, який може компенсуватися», - сказав Петрашко.

Він також повідомив, що наприкінці 2020 року програма «5-7-9%» була ще більше вдосконалена під потреби бізнесу. Зокрема, було підвищено максимальний рівень річного доходу до еквіваленту 20 млн євро.

Міністр нагадав, що було лібералізовано умови кредитів, послаблено вимоги щодо збереження робочих місць і заробітної плати, встановлено пільгові умови для представників бізнесу з медичного виробництва, торгівлі і оборотного капіталу та врегульовано питання можливості поєднання різних видів державної підтримки.

Також очільник Мінекономіки акцентував увагу на новому інструменті, який був впроваджений у кінці минулого року, а саме – на портфельних гарантіях.

«Із 5 млрд грн портфельних гарантій минулого року 3,8 млрд грн вже передано банкам. І банки в першому і другому кварталі зможуть розширити програму кредитування”, - додав Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок за кредитами – 5%, 7% або 9% – залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.