Газ може подешевшати на 40%. Якщо все вдасться…

В уряді розраховують, що нова формула розрахунку ціни допоможе значно здешевити газ. Звісно, аби олігархічні газзбути “не пручалися”

Зацікавлені сторони обговорюють оприлюднені напередодні пропозиції щодо механізмів зниження тарифів на газ для населення. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, є два варіанти вирішення питання. Перший – визначення тарифів за формулою "ціна на європейських хабах "мінус" транспортування палива в Україну” (з тимчасовим обмеженням маржі постачальників). Другий – посилення конкуренції на ринку через обов'язкову публікацію всіма газопостачальними компаніями річного тарифу, як це вже робить група "Нафтогаз" (нагадаємо, зараз переважна більшість продавців палива переглядає ціну щомісяця). Крім того, за задумом, газопостачальні компанії мають конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів.

Втім, очевидно, що в українських умовах, коли ринкові закони часто-густо спрацьовують “навпаки”, розраховувати на ефективність другого кроку у короткостроковій перспективі, мабуть, не доводиться. Натомість перший варіант може позитивно (для споживача) позначитися на газових тарифах уже цієї зими.

Українцям – український ресурс...

Як пояснив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, з 1 лютого ціну на газ для "вразливих" споживачів пропонують обмежити рівнем "хаб мінус" з додаванням граничної націнки постачальників. "За нашими розрахунками, йдеться про 5,36 тисяч гривень (за тисячу кубометрів – Ред.). Тобто, на 44% менше, ніж середньозважена ціна у січні”, – написав урядовець. За даними моніторингу січневої вартості палива, основні постачальники – облгаззбути – продають енергоресурс за середньозваженою ціною 9,6 тисяч гривень (в діапазоні від 6,99 до 10,8 тисяч), газопостачальна компанія "Нафтогаз" – по 7,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Докладніше – в матеріалі Укрінформу.

За словами Вітренка, знизити кінцеву вартість газу допоможе продаж постачальникам за пільговою ціною вітчизняного палива – від компанії "Укргазвидобування". А вирівняти роздрібні пропозиції від продавців, які зараз відрізняються на 20-40%, допоможе обмеження цінових накруток. Базову ціну переглядатимуть раз на рік – на підставі листопадових котирувань на енергетичній біржі. А не щомісяця, як зараз.

Сергій Дяченко

Нагадаємо, про пріоритетність продажу українцям газу власного видобутку експерти говорили уже давно. Як і про необхідність рівного доступу до дешевого ресурсу для всіх постачальників. “Без цього говорити про по-справжньому конкурентний ринок не доводиться, – вважає голова Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергій Дяченко. – Відповідно, не можемо говорити і про конкурентне ціноутворення. “Нафтогаз” перебуває у привілейованому становищі. Отримує надприбутки – зокрема, продаючи зі значними націнками вітчизняне паливо від “Укргазвидобування” та оперуючи левовою часткою ресурсу, що зберігається у підземних газосховищах”. І цим часто-густо користуються підконтрольні олігархам облгаззбути, аби виправдати свою шалену цінову маржу й зайвий раз звинуватити у зростанні вартості палива “Нафтогаз”.

Очільник Міненерго Юрій Вітренко також вважає, що ціна "Нафтогазу" – хоча й нижча, ніж у газзбутів, – не є ринковою. Через відсутність досконалої конкуренції у гуртовому сегменті. Причина – домінування "Газпрому" на ринках Центральної та Східної Європи. Зрозуміло, що розраховувати на добру волю російського монополісти, яка б змінила ситуацію, не доводиться. Тож “перекувати” “плюс” на “мінус” вирішили за рахунок продажу палива власного видобутку, яке з-за меж країни помпувати не треба.

При цьому багато фахівців – а тим паче, політиків – і до цього вважали ціновий “плюс” за транспортування зайвим та несправедливим. За чинною поки що формулою, вартість “блакитного палива” для населення визначають щомісяця з урахуванням низки ринкових показників. Один з головних поміж них – оптова вартість ресурсу на нідерландському хабі TTF, до якої додають ціну транспортування газу з Європи до українського кордону. Хоча фізично паливо з Нідерландів ніхто не прокачує. Нам постачають той же ресурс власного видобутку, плюс відібране із газогонів паливо, що йде транзитом з Росії, для забезпечення східних і центральних областей та його заміщення на західному кордоні ресурсом, піднятим з українських ПСГ. Й лише частково йдеться про газ, що через порівняно невелике “плече” постачається у реверсному режимі зі Словаччини, Угорщини та Польщі.

Відповідно, і маємо ситуацію, коли замість “справедливої” розрахункової ціни на січень у 5,9 тисяч гривень за тисячу “кубів” клієнти ГК “Нафтогаз” платять держкомпанії понад 7,2 тисячі гривень. “Це – на 22% вище, аніж "хаб мінус"”, – уточнив Юрій Вітренко.

Радіти наразі зарано: що може завадити задуму

Геннадій Рябцев

Натомість експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев сумнівається в об’єктивності таких розрахунків. А наміри кардинально змінити ситуацію лише через зміну “плюса” на “мінус” у формулі, за його висновками, нагадують зусилля з гасіння пожежі, якій насправді було дуже легко запобігти. “Те ж стосується й енергетики – передовсім, ринків газу й електроенергії. Зокрема, ми так і не маємо відповіді на запитання, як розв’язуватимуться проблеми багатомільярдної заборгованості, розбалансованості ринків, перехресного субсидіювання, неоднакових для всіх “правил гри”? Якби все зробили вчасно, до лібералізації енергетичних ринків, то про такі проблеми ми б зараз узагалі не говорили”, – переконаний експерт.

Зрозуміло, що надолужити втрачене за кілька тижнів чи місяців країні не вдасться... Водночас і щодо запропонованого алгоритму дій на короткому кроці пан Рябцев має застереження. “Питається, зокрема, чому внутрішню ціну газу в Україні знову вирішили прив’язувати до якогось далекого європейського хаба? Чому у нас і досі немає внутрішнього індикатора, який би допомагав формувати ціни всередині країни, виходячи не лише з економічної доцільності, а і враховуючи доступність відповідних товарів (ресурсів) для більшості вітчизняних споживачів? А також прозорості та зрозумілості самої формули і зроблених відповідно до неї розрахунків. Поки що суспільство й експертне середовище не мають конкретної відповіді навіть на таке запитання: чому зараз вирішили обрати німецький хаб та куди “подівся” нідерландський, до результатів торгів якого прив’язані поки що чинні тарифи?”, – цікавиться Геннадій Рябцев.

Більш чіткого унормування, на думку експерта, потребує й поняття “вразливих” споживачів, про яке пише пан Вітренко. Аби суспільство зрозуміло, яких категорій населення стосуватимуться нововведення. “Існує певний порядок, відповідно до якого мають відбуватися підготовка й затвердження будь-яких проєктів урядових актів. Такий порядок визначає регламент Кабінету міністрів. Відповідно до нього, проєкт акта з усіма супровідними документами мають попередньо оприлюднити на сайті ініціатора. У цьому випадку – Міністерства енергетики. До того ми можемо лише аналізувати чиїсь слова і дописи, а не конкретні пропозиції”, – наголошує Рябцев.

Юрій Вітренко

Розповідаючи про перспективи зниження газових тарифів для населення, Юрій Вітренко також визнав, що при втіленні задуманого "можуть виникнути "підводні камені", зокрема юридичні обмеження”. Тому, за його словами, перш ніж визначитися остаточно, важливо врахувати усі ризики, зокрема – ймовірність маніпуляцій із боку постачальників. Також важливо “спокійно пояснити представникам МВФ, що мова саме про адекватні ринкові заходи, а не про “відкат” (у реформуванні газового ринку. – Ред.) назад", – наголосив пан Вітренко.

Апетити операторів розподільчих мереж – облгазів – також обмежать

Резерви для зниження кінцевої ціни “блакитного палива” для українців спробують пошукати і в частині вартості транспортування. Як відомо, за так звану замовлену потужність прокачування газу до помешкань ми платимо окремо. Денис Шмигаль повідомив: за підсумками наради з представниками усіх “зацікавлених” відомств "сформували механізм, що дозволить зменшити ціну транспортування. НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які мають найвищі тарифи на цю послугу", – запевнив прем'єр.

Водночас є питання: чому регулятор не вивчав ситуацію раніше? Адже це – його пряма функція. Натомість до нинішнього “втику” від президента і прем’єра Нацкомісія діяла “з точністю до навпаки”: регулярно підвищувала тарифи на помпування палива для різних операторів газорозподільчих мереж (ГРМ) ледь не за першим же їхнім зверненням. Востаннє – з 1 січня. Як пояснювали в НКРЕКП, “при розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу враховано необхідність компенсації недоотриманої тарифної виручки облгазів за 2015 – 2019 роки, а також компенсації витрат, пов'язаних з різницею в цінах при закупівлі у 2015 – 2019 роках природного газу, необхідного для забезпечення виробничо-технологічних потреб”.

Для багатьох операторів ГРМ тариф підвищили майже вдвічі. Найбільше на транспортуванні кубометра палива зароблятимуть ТОВ “Газовик” і “Газпостачсервіс” (працюють на Вінниччині), ПАТ “Лубнигаз” і ТОВ “Спектргаз” (обслуговує споживачів на Львівщині) – майже по 2,5 гривень. Найдешевше прокачування ресурсу обходитиметься клієнтам АТ “Київгаз" – 31 копійку, АТ ”Харківміськгаз” – 35, ПрАТ “Кременчукгаз” – 39 копійок за кубометр. Детальніше – у таблиці:

Як бачимо, вартість транспортування газу у різних регіонах іноді відрізняється у 5-8 разів. Отже, ситуація і справді потребує унормування. Сподіватимемося, НКРЕКП та облгаззбути після урядового доручення оприлюднять розрахунки і аргументи, що допомогли їм сформувати умови, за яких подекуди прокачування палива коштує більше, ніж собівартість газу власного видобутку...

Тим часом на європейських хабах, або Якщо не вжити заходів, газ ще подорожчає...

Нинішній тиждень почався стрімким зростанням вартості газу на гуртових європейських ринках. Поміж причин – очікуване різке зниження температури повітря. Ціна палива на нідерландському TTF (контракт "на добу наперед") у понеділок зросла до $284 за тисячу кубометрів. Це на $26 більше, ніж під час попередніх торгів! Такими високими гуртові ціни у Європі востаннє були понад 2 роки тому – наприкінці грудня 2018-го. В Іспанії, яка потерпає від незвичних для цих широт снігопадів, газовий ринок і взагалі “сказився”: паливо продавали по $660 за тисячу “кубів”. Хоча до завершення торгів ціна знизилася приблизно до $370.

У вітчизняному Міністерстві енергетики підрахували: за таких обставин, якщо негайно не впровадити в Україні нові механізми цінового регулювання на газовому ринку, у лютому вартість палива для побутових споживачів доведеться підвищувати ще принаймні на 15%. Тобто, десь до 8,3 тисяч гривень для клієнтів ГК “Нафтогаз” та до 11,5 тисяч і вище – для фірташівських газзбутів. І то ще – без вартості транспортування!

Владислав Обух, Київ