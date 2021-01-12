Імплементація законодавства Євросоюзу про хімічну продукцію: бізнес дав свої пропозиції уряду

Європейська бізнес-асоціація (ЕВА) звернулась до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із пропозиціями стосовно імплементації в Україні європейського законодавства щодо безпечності хімічної продукції, її маркування та пакування.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ЕВА.

Зазначається, що йдеться про проєкт закону «Про хімічну безпеку», а також імплементацію в законодавство України регламентів CLP (Регламент щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей) та REACH (Регламент щодо реєстрації, оцінки, авторизації і обмеження хімічних речовин та препаратів).

В Асоціації висловили занепокоєння ситуацією, адже не брали участь у розробці документів.

Пропозиції бізнесу до Прем’єр-міністра України включають 4 пункти. Пропонується, насамперед, зняти проєкти Кабміну щодо REACH та CLP з громадського обговорення до ухвалення закону «Про хімічну безпеку».

Також підприємницька спільнота пропонує визначити єдиний урядовий орган, який буде нести відповідальність за розробку як проєкту закону, так і проєктів постанов; створити робочу групу із залученням зацікавлених органів виконавчої влади, науки та бізнесу для аналізу та підготовки проєкту закону перед його винесенням на розгляд уряду, а також робочі групи - окремо для CLP та для REACH.

На думку ЕВА, "для детального аналізу можливостей та поетапності імплементації зазначених регламентів" і підготовки пропозицій слід передбачити не менше 6 місяців.

В Асоціації нагадали, що проєкт закону «Про хімічну безпеку» Міндовкілля оприлюднило для громадського обговорення 8 грудня 2020 року. Проєкти постанов Кабміну щодо REACH та CLP, які мають розроблятися на виконання закону, опубліковані Мінекономіки для громадського обговорення 9 грудня 2020 року.