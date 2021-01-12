Темпи енергосертифікації будівель зросли у 4 рази

У 2020 році в Україні видано 5018 сертифікатів енергоефективності будівель, що майже у 4 рази більше, ніж у 2019 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

"Сертифікація енергоефективності будівель в Україні поступово набирає обертів. У 2020 році енергоаудиторами видано 5018 сертифікатів. Це майже у 4 рази більше, ніж у 2019 році (близько 1300 сертифікатів)", - йдеться у повідомленні.

Загалом на кінець 2020 року в Україні було сертифіковано 6379 будівель: 6022 у базі сертифікатів на сайті Держенергоефективності на кінець листопада 2020 року; ще 357 – у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва з 1 по 31 грудня 2020 року.

"Ми впроваджуємо європейську практику сертифікації, що дає власникам та мешканцям будівлі цінну інформацію про її стан та витрати енергії в ній, клас енергоефективності та чіткі рекомендації для його підвищення. Йдеться про те, як правильно термомодернізувати конкретну будівлю, щоб ефективно споживати енергоресурси, менше сплачувати за комунальні послуги та швидше повернути вкладені інвестиції", - сказав т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Повідомляється, що з 1 грудня 2020 року сертифікати оформлюються з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та з присвоєнням реєстраційного номера в цій системі. Енергоаудитори, які пройшли професійну атестацію, набувають права на сертифікацію енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем з дня внесення до Єдиної державної електронної системи запису про кваліфікаційний сертифікат.

При цьому, Держенергоефективності продовжує проводити незалежний моніторинг сертифікатів. Станом на 31 грудня 2020 року проведено моніторинги 164-х сертифікатів енергоефективності, з яких лише 56 пройшли перевірку.