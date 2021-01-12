Обсяги реалізації промислової продукції зменшилися майже на 3% — Держстат

За січень-листопад 2020 року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 2,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 2,21 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-листопад 2020 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 2,21 трлн грн, що на 2,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 633,66 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за 11 місяців 2020 року було реалізовано на 315,24 млрд грн (на 14,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), з яких за межі країни — на 110,41 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 51,74 млрд грн (на 31,9% менше); сирої нафти та природного газу — на 74,10 млрд грн (на 33,7% менше); металевих руд — на 154,64 млрд грн (на 6,1% більше).

Продукції переробної промисловості за вказаний період було реалізовано на 1,44 трлн грн (на 1,9% менше, ніж за січень-листопад 2019 року), з яких за межі країни — на 521,02 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 513,55 млрд грн (на 6,2% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 332,46 млрд грн (на 9,6% менше); продукції машинобудування — на 151,77 млрд грн (на 10,5% менше).

Також за 11 місяців 2020 року було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 324,99 млрд грн (на 7,1% більше у порівнянні із січнем-листопадом 2019 року), вироблено та розподілено газу — на 60,54 млрд грн (на 5,9% менше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн. Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за позаминулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), переробної промисловості – на 1,60 трлн грн (на 2,4% менше), вироблено, передано та розподілено електроенергії на 331,36 млрд грн (на 0,7% більше), газу — на 73,02 млрд грн (на 12,5% менше).