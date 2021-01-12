Нацбанк підвищує вимоги до незабезпечених споживчих кредитів

Національний банк України запроваджує підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів банків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Підвищення відбудеться у два етапи: до 125% – на 1 липня 2021 року; до 150% – на 1 січня 2022 року. Таке підвищення, вважають у Нацбанку, сприятиме створенню банками належного запасу капіталу для покриття неочікуваних втрат від погіршення якості портфеля споживчих незабезпечених кредитів. Адже якість цього портфеля, підкреслюють у НБУ, дуже залежить від зміни макроекономічних умов, а ця особливість може недооцінюватися банками під час визначення очікуваних збитків за такими кредитами.

Запровадження підвищених ваг ризику збільшить стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистить сектор від накопичення системних ризиків, що сприятиме збереженню фінансової стабільності. Сегмент споживчого кредитування й надалі залишатиметься привабливим для банків, проте їх кредитна політика стане більш зваженою, наголошує регулятор.

Наразі поточні ваги ризику споживчих кредитів на рівні 100% та мінімальні вимоги достатності регулятивного капіталу у 10% означають, що на кожні 10 грн кредиту банк має тримати 1 грн капіталу. Двоетапне підвищення ваг ризику до 150% збільшить протягом 2021 року потребу в капіталі банків, активних у сегменті споживчого кредитування, в півтора рази для створення запасу на випадок несприятливих умов. Таким чином збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.

Рішення про підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів затверджено постановою правління НБУ №1 від 11 січня 2021 року "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" та набирає чинності з 30 червня 2021 року.

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Цією ж постановою банкам надається можливість зі звітної дати станом на 21 лютого визначати потребу в капіталі на покриття кредитного ризику позабалансових зобов’язань з огляду на ймовірність їх перетворення (конверсії) в кредитні активи. Тож під час визначення потреби в капіталі вартість позабалансових зобов’язань може бути зменшена відповідно до ймовірності їх конверсії в кредит. Це є черговим кроком з імплементації Національним банком положень європейського законодавства та певною мірою компенсуватиме вплив підвищення ваг ризику.