У грудні план з видобутку вугілля в Україні виконали на 77%

У грудні 2020 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2,6 млн тонн вугілля, план виконано на 77%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України з посиланням на Міністерство енергетики.

Зазначено, що в Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у грудні видобули 1,15 млн тонн вугілля. Державні шахти регіону видобули 133,02 тис. тонн вугілля.

На підприємствах Міненерго Луганської області за вказаний період видобуто 25,04 тис. тонн вугілля; планове завдання недовиконано на 36,16 тис. тонн.

Вугільне об'єднання «ДТЕК Павлоградвугілля» у Дніпропетровській області у грудні 2020 року видобуло 1,31 млн тонн вугілля; планове завдання недовиконано на 86,19 тис. тонн.

ДП «Львіввугілля» у грудні минулого року видобуло 116,38 тис. тонн вугілля; планове завдання перевиконано на 18,68 тис. тонн. ДП «Волиньвугілля» видобуло 1,28 тис. тонн вугілля, що у 10 разів менше планового завдання.

З початку року вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 28,80 млн тонн вугілля. Планове завдання виконано на 99%.