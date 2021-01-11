Українських бджолярів запросили до участі у London Honey Awards 2021

Посольство України у Великій Британії запросило українських виробників меду до участі у міжнародному конкурсі London Honey Awards 2021 і поборотися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

"Відкрито подачу заявок на участь у міжнародному конкурсі London Honey Awards 2021, який відбудеться 17-18 травня. Якщо ви – виробники українського меду і неодноразово замислювались над можливістю експорту своєї продукції, запрошуємо взяти участь в міжнародному конкурсі London Honey Awards 2021", - йдеться у повідомленні.

У посольстві нагадали, що торік Україна вперше взяла участь у London International Honey Awards, й одразу "Духмяні луки козачки" від "Бджолиної садиби" отримали "срібло".

"Але ми переконані, що "золото" - це лише питання часу", - зауважили українські дипломати.

Як поінформували у диппредставництві, заявки на участь у цьогорічному конкурсі приймаються до 10 травня, оцінювання меду відбудеться 17-18 травня, а нагородження переможців – 30 травня 2021 року. Вартість участі – 120 фунтів за продукт. Допускається до конкурсу мед, обсяг виробництва якого понад 500 кг.

За додатковою інформацією у посольстві порадили звертатися на електронну адресу rsvp@ukremb.org.uk

Українські дипломати акцентували, що участь у конкурсі - чудова нагода не тільки заявити про себе і прорекламувати український мед, але й унікальна можливість знайти партнерів у Великій Британії, яка щорічно імпортує понад 45 тисяч тонн меду з різних країн світу і є п’ятим за обсягами медовим імпортером у світі.