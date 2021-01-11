У грудні 2020 року споживчі ціни зросли на 0,9% - Держстат

У грудні 2020 року споживчі ціни в Україні збільшилися на 0,9% у порівнянні із попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Споживчі ціни у грудні 2020 року проти листопада 2020 року збільшилися на 0,9%; проти грудня 2019 року вони зросли на 5,0%. Загалом за 2020 рік ціни на споживчому ринку зросли на 2,7% у порівнянні із 2019 роком.

Базова інфляція у грудні 2020 року порівняно із листопадом 2020 року становила 0,3%, зі рік у цілому – 4,2%.

Серед споживчих товарів та послуг у грудні 2020 року порівняно із груднем 2019 року найбільше подорожчали природний газ (на 56,3%), цукор (на 47,7%) та яйця (на 30,0%).

Максимально подешевшали з грудня 2019 року по грудень 2020 року овочі (на 12,1%), паливо і мастила (на 10,5%) та взуття (на 7,5%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, споживчі ціни у грудні 2019 року порівняно із листопадом 2019 року зменшилися на 0,2%, проти грудня 2018 року вони зросли на 4,1%, за 2019 рік в цілому порівняно із 2018 роком – на 7,9%. Базова інфляція у грудні 2019 року порівняно із листопадом 2019 року становила -0,3%, за 2019 рік в цілому – 3,9%.