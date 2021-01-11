Шмигаль анонсував низку онлайн-зустрічей із представниками МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує на низку продуктивних перемовин та онлайн-зустрічей із партнерами з Міжнародного валютного фонду для успішного завершення перегляду програми Stand-by.

Як повідомляє Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

«Міжнародний валютний фонд відновив роботу місії в Україні після новорічної перерви. Очікуємо низку продуктивних перемовин та онлайн-зустрічей із нашими партнерами для успішного завершення перегляду програми Stand-by. Це, у свою чергу, відкриє можливості для отримання Україною наступного траншу», - зазначив прем'єр.

За його словами, уряд підтримує курс реформ та продовжує послідовно впроваджувати в нашій державі європейські норми й практики. Спільно з Президентом та НБУ Кабмін, за словами Шмигаля, доклав максимум зусиль для виконання «структурних маяків», необхідних для перегляду програми.

«Зокрема, скоротили непрацюючі кредити в держбанках та реорганізували митницю з податковою, які, наприклад, за грудень разом перевиконали план більш ніж на 26%», - додав глава уряду.

Шмигаль відзначив, що співпраця з МВФ є «вагомим фундаментом підтримки та важливим маркером стабільності України для її міжнародних фінансових партнерів».

Як повідомляв Укрінформ, місія європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми з понеділка, 11 січня, поновила свою роботу в Україні та планує низку зустрічей з представниками влади.

Місія МВФ із 21 грудня 2020 року працювала у форматі онлайн-зв'язку через COVID-19. Але потім зробила перерву на свята.

Рада директорів МВФ 9 червня затвердила нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд дол. США. Україна 12 червня отримала перший транш у розмірі 2,1 млрд дол.