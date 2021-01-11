Укроборонпром підписав меморандум з ProZorrro щодо оренди нерухомості підприємств

Укроборонпром оголосив про відкриття Реєстру доступного для оренди нерухомого майна, яке належить підприємствам концерну, та підписав меморандум з ДП "Прозорро.Продажі" щодо прозорої оренди майна державних оборонних підприємств.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, документ підписали генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв та директор ДП «Прозорро.Продажі» Олексій Соболєв.

На підписанні були присутні директор з питань активів, корпоративних прав та ДОЗ ДК «Укроборонпром» Мустафа Найєм і заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, представник держави в наглядовій раді ДП «Прозорро.Продажі» Світлана Панаіотіді.

На оренду через ProZorrro.Продажі виставлятиметься надлишкове майно підприємств концерну, якщо воно не задіяне у виробничих процесах Укроборонпрому. Рішення про передачу майна в оренду погоджуватиме комісія концерну у складі представників управління з питань активів, служби безпеки, юридичного та фінансового департаментів, виробничого відділу. Комісія керуватиметься відомостями з електронного паспорту безпеки підприємств.

В умовах всіх конкурсів продажу оренди буде прописано, що майно не може бути надано в суборенду і до участі в конкурсі не будуть допускатися юридичні або фізичні особи, які мають відношення або афілійовані з країною агресором - Російською Федерацією, є бенефіціарами таких підприємств, керівниками або власниками.

Виручені від оренди кошти спрямовуватимуться на розвиток підприємств концерну, яким ці об’єкти нерухомості належать, – на технічне переоснащення та модернізацію виробничих потужностей, виплату заборгованостей по зарплаті та спожитим комунальним послугам, якщо такі борги є.

Оренді передуватиме незалежна оцінка активів, якщо вона не проводилася до 1 січня 2018 року.

"Діючі договори оренди, які є в Концерні, в рік приносять близько 57 млн грн, і ми сподіваємося, що в цьому році ця цифра буде як мінімум в 1,5 раза більша. В акціонерних товариствах (що входять до складу Укроборонпрому - ред.) - це близько 100 млн грн (дохід від оренди на рік - ред.), і ми вважаємо, що ця цифра має бути збільшена", - зазначив у ході підписання меморандуму Найєм.

Також він повідомив про відкриття для публічного доступу Реєстру доступного для оренди нерухомого майна, яке належить підприємствам - учасникам концерну, що сприятиме прозорості процесів оренди. Реєстр містить детальний опис надлишкових активів, які не задіяні у виробничих процесах підприємств.

"На даний момент ми виявили, що є дуже багато об'єктів або площ, які були просто не зареєстровані. Це 2 млн кв. метрів", - зазначив Найєм.

Генеральний директор Укроборонпрому повідомив, що, згідно з проведеним дослідженням ефективності оренди трьох підприємств ОПК - ДАХК "Артем", "Київський завод "Радар" та Завод «Маяк»,-понад 80% об'єктів на сьогодні здаються в оренду за цінами нижче ринкових. Найнижча плата за 1 кв. метр нерухомості становить менше 7,5 грн. При цьому, контракти на оренду нерухомості є довготривалими - 5-10 років і пролонгуються роками із фіксованою мінімальною ціною квадратного метра. Багато таких договорів було укладено ще на початку 2000-их і навіть у 90-их роках.

"Збитки від неефективного розпорядження майном лише на цих трьох підприємствах щомісяця сягають кількох мільйонів гривень" - наголосив Гусєв.

На кінець вересня 2020 року з 969 кримінальних проваджень у сфері оборонно-промислового комплексу близько 40% стосувалися незаконного заволодіння державним майном.

Тільки в 2020 році Укроборонпром не допустив незаконної та непрозорої приватизації орендованого майна площею 21 тис. кв. метрів, яку намагалися здійснити через невід'ємні поліпшення або через судові справи, або через обтяження майна. Крім того, торік концерн відмовив у цільовій зміні призначення використання орендованого майна площею близько 220 кв. метрів у центрі Києва, вартістю 1,2 млн гривень.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Укроборонпрому вдалось підвищити ефективність оренди на 21,3%, що дало змогу підприємствам-учасникам отримувати майже на 6 млн грн на рік більше.

Станом на листопад 2020 року підприємства Укроборонпрому налічували близько 380 тис. кв. метрів для оренди.

До складу Державного концерну "Укроборонпром" входять 116 підприємств (ще 21 – на окупованій території), які володіють 7 441 об’єктом нерухомості загальною площею майже 9 млн кв. метрів. З них понад 1,85 млн кв. метрів – надлишкове майно, яке вже давно не задіяне у виробничих процесах підприємств.