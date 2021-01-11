Мінреінтеграції оприлюднило текст законопроєкту про перехідний період

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило для ознайомлення текст проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду» та закликало надсилати свої зауваження та пропозиції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Наразі законопроєкт «Про державну політику перехідного періоду» знаходиться на розгляді для надання пропозицій центральними органами виконавчої влади, державними службами та фондами, місцевими органами влади, науковцями, міжнародними організаціями, громадськими організаціями, експертним середовищем, судовими органами, прокуратурою, органами військового управління, представництва Президента України в АРК та іншими», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ознайомитися з надісланим експертному і науковому середовищу драфтом проєкту закону можна за посиланням. Крім того, охочі можуть направити свої рекомендації до 29 січня 2021 року на адресу електронної пошти: chumak@kmu.gov.ua.

Після збору пропозицій документ буде доопрацьовано та направлено на розгляд до Верховної Ради згідно з регламентом та процедурою і оприлюднено окремо з урахуванням пропозицій.

Як повідомлялось наприкінці грудня 2020 Мінреінтеграції завершило розробку проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду» і направило на розгляд для надання пропозицій центральним органам виконавчої влади, державним службам та фондам, місцевим органам влади, науковцям, міжнародним організаціям, громадським організаціям, експертному середовищу, судовим органам, прокуратурі, органам військового управління, представництву Президента України в АРК та іншим.