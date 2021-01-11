Трейдери замовили більше газу, ніж може пропустити віртуальна точка з’єднання Україна-Польща

Трейдери замовили більші обсяги транспортування газу з України до ЄС на віртуальній точці з’єднання Україна-Польща, ніж дозволяє пропустити газотранспортна система на даний момент.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ «Оператор ГТС України», передає Укрінформ.

«Замовлення трейдерів на транспортування газу з України до ЄС на віртуальній точці з’єднання Україна-Польща є більшими, ніж спроможність газотранспортної системи на даний момент. Компанія була вимушена обмежити замовлення трейдерів на вивезення газу в режимі short-haul. Це ще раз підкреслює, що наявність віртуальних точок на всіх кордонах є в інтересах всього ринку Східної Європи і буде користуватися попитом», - йдеться у повідомленні.

При гарантованій потужності точки виходу 12,9 млн кубометрів на добу, замовлення на гарантованій основі склали 11,1 млн кубометрів, ще близько 120 тис. кубометрів були дозамовлені на аукціонній платформі на добовій основі. У той же час, замовлення послуги short-haul у ці дні досягало 3 млн кубометрів, що пов’язано зі зростанням попиту на природний газ в Європі у зв’язку з похолоданням.

ОГТСУ може забезпечити фізичний потік в обсязі 12,9 млн кубометрів. Відповідно, компанія пропорційно обмежила обсяги послуги short-haul для замовників послуг транспортування до близько 1,7 млн. кубометрів.

Short-haul (або потужність з обмеженнями) відповідно до кодексу ГТС є найбільш переривчастою послугою, яка може надаватися виключно у разі наявності технічної можливості в ОГТСУ. При цьому, тариф на цю послугу є найнижчим – у 2-3 рази нижче, ніж при замовленні гарантованих потужностей. Особливість послуги short-haul є ризик того, що замовники можуть не отримати її у повному обсязі. У цьому разі послуга оплачується лише за фактичний обсяг транспортування.